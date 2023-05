Fiscalía solicita 18 meses de prisión preventiva para padres de bebé asesinado en Iquitos

El Ministerio Público dio a conocer este lunes 22 de mayo que ha solicitado 18 meses de prisión preventiva para los padres del bebé de 11 meses que falleció tras un ataque con cuchillo en el puente Nanay, Iquitos, el pasado 11 de mayo.

“Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva contra Jesús Bautista Saldaña (autor mediato) y Priscila Cachique Isac (cómplice primario), investigados por los delitos de conspiración y ofrecimiento para el delito del sicariato, y sicariato, en agravio de su hijo”, precisaron en un tuit.

El viernes 19, la Quinta Fiscalía Penal Provincial Corporativa de Maynas había solicitado la detención preliminar de ambos padres del menor, luego de las contradicciones en sus declaraciones sobre lo ocurrido. Dicha medida venció este lunes.

Asimismo, el último fin de semana, se llevó a cabo la reconstrucción de los hechos en el lugar donde sucedió el crimen. Fue en ese momento que los padres empezaron a mencionar detalles de lo ocurrido que antes no habían dicho. Incluso, la madre sindicó a Jesús Bautista como responsable del asesinato.

Como se recuerda, cuando se difundió la noticia de la muerte de la criatura, la primera versión de los padres fue que el bebé murió tras el ataque de un delincuente que había tratado de robarles mientras caminaban por el puente el 6 de mayo.

PRISCILA CACHIQUE ACUSÓ A JESÚS BAUTISTA

De acuerdo con la versión que Cachique Isac ofreció en exclusiva para Reporte Semanal, ella mencionó que su pareja planeó el asesinato de su hijo, debido a que no quería pagar la pensión alimentaria que ella le exigía.

“Si querían matarte, me hubiesen matado, pero no a mi hijo. Sé que tú tienes la culpa, yo sé que tú has matado a mi hijo. Lo hiciste para que no me des la pensión, para que te vayas seguro con tu mujer que tienes en Lima”, expresó la madre.