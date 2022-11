Fiscalía realizó diligencias en oficinas de Diris Lima Sur por denuncia de planillas fantasma

Luego de la denuncia realizada en Punto Final, el Ministerio Público inició con las diligencias en las oficinas de la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) de Lima Sur. En dicha entidad, se habrían reportado planillas fantasma con sueldos que ascendían a 6.000 soles.

“El 3°Despacho de la Fiscalía Anticorrupción de Lima Sur realiza diligencias de exhibición e incautación de documentos en las oficinas de la Diris Lima Sur, como parte de las acciones urgentes por la presunta contratación de enfermeras que no habrían trabajado en la institución”, refirió en su cuenta de Twitter.

La investigación reveló que en la convocatoria de la Diris Lima Sur realizada en noviembre de 2021, los nombres de cinco personas que nunca firmaron contrato aparecen como trabajadores de la institución en el registro nacional del personal de salud.

Uno de los casos más notorios fue el de Flor Carbajal, quien registra hasta ocho meses de trabajo en dicha entidad, por los cuales “recibió” 6.000 soles como pago mensual. Ella dio cuenta de este hecho después de que su esposo revisara su cuenta bancaria.

De acuerdo a Godofredo Talavera, titular de la Federación Médica Peruana, esto no puede definirse como un error administrativo. “De acuerdo a la ley, al quinto día (el contratado) tiene que ir a trabajar. Si no va, declaran desierto el concurso y no hay remuneración”, precisó.

LA RESPUESTA DEL MINSA

En un comunicado, la Diris Lima Sur aseveró que desde julio recibió los casos sobre pagos indebidos. Frente a ello, se pidió realizar la denuncia ante la Fiscalía para comenzar con las investigaciones y calificar las faltas cometidas.

“A la fecha, todas las denuncias recibidas fueron remitidas a la Procuraduría Pública del Ministerio de Salud (Minsa) para que, en atención a sus funciones, actúe las acciones legales correspondientes”, sostuvieron.