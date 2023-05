Falleció la ‘Princesita Mily’, vocalista de la agrupación Pintura Roja

El Ministerio de Cultura informó este lunes 22 de mayo sobre el lamentable fallecimiento de Milagros Soto, conocida en el ámbito musical como la ‘Princesita Mily’, cantante de la icónica agrupación de cumbia peruana Pintura Roja.

“Lamentamos informar el fallecimiento de Milagros Soto, conocida como la ‘Princesita Mily’, quien formó parte de la agrupación Pintura Roja, uno de los grupos más populares de la cumbia nacional. A sus familiares y amigos, expresamos nuestras sentidas condolencias”, indicaron en un tuit.

Alejandro Zárate, líder de la orquesta, informó mediante su cuenta de Instagram sobre el delicado estado de salud en el que se encontraba la artista, sin especificar la enfermedad con la que batallaba, pero precisando que se trataba del “momento más difícil de su vida”.

“No voy a entrar en detalles porque ella tiene la misma escuela de quien escribe. No quiere que nadie sepa del mal que la aqueja, por lo que me disculpo públicamente ya que la maldita enfermedad no solo afectó su salud sino también su economía”, mencionó.

‘PRINCESITA MILY’: SU TRAYECTORIA

La primera incursión de Milagros Soto en la música fue con el grupo Los Dinámicos, del cual su padre formaba parte. En 1984, ingresaría a Pintura Roja, de la mano de Alejandro Zárate, y sería la voz de algunos de los hits de la cumbia peruana en la década de los 80.

La etapa más memorable del grupo fue entre 1984 y 1986, con un país convulsionado socialmente y azotado por el terrorismo. Con Pintura Roja, la ‘Princesita Mily’ llevó alegría y diversión a los pueblos del interior y a la propia capital en una época difícil para el país.

Sin embargo, Soto se alejaría de la agrupación de 1989 y no volvió a incursionar en la música hasta casi 30 años después. Según reveló al diario Trome, debido a la pandemia, empezó a organizar eventos virtuales desde su casa, en San Juan de Lurigancho.