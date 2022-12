Exministros dan su versión sobre golpe de Estado de Pedro Castillo

Los exmiembros del último gabinete ministerial de Pedro Castillo asistieron este viernes 9 de diciembre a la sede del Ministerio Público. Su presencia se dio para que ofrezcan su versión sobre el frustrado golpe de Estado del exmandatario el pasado miércoles.

Todos fueron citados como testigos de la investigación preliminar que la Fiscalía abrió al exjefe de Estado por los presuntos delitos de rebelión y conspiración. El extitular de Trabajo, Alejandro Salas, reiteró que no conocía las intenciones de Castillo.

“El mensaje fue absolutamente sorpresivo, mi lealtad y mi compromiso estuvo vigente y presente hasta donde la democracia del país se mantuvo. Entramos con otros ministros, yo entro y le pregunto: ‘¿qué ha hecho?, eso es delito'”, sostuvo.

En tanto, el exministro de Defensa, Gustavo Bobbio, aseveró que le compartió su desacuerdo por el cierre del Congreso a Aníbal Torres. Indicó que se encontraba en Palacio para que el entonces mandatario le firme dos resoluciones y negó ser el autor del discurso.

Por su parte, Roberto Sánchez confirmó que la decisión de dar el golpe de Estado no se consultó con los miembros del gabinete. Mientras que la extitular de la PCM, Betssy Chávez, descartó tener conocimiento del mensaje que daría Castillo aquella jornada.

GUIDO BELLIDO: “PEDRO CASTILLO FUE DROGADO”

El congresista Guido Bellido visitó a Pedro Castillo y afirmó que este no se encontraba “en sus cinco sentidos” cuando leyó el mensaje a la nación que devino en el golpe de Estado. El legislador no agrupado indicó que se tiene que investigar lo ocurrido.

En diálogo con la prensa, el exjefe de gabinete señaló que él le cuestionó al vacado mandatario el por qué de su accionar. “Yo le he consultado al presidente: ‘¿qué ha pasado, por qué ha dado la lectura de ese documento?’, y me dice ‘mira Guido, no lo recuerdo’.