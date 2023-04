China planea un cable submarino de internet de 500 millones de dólares para competir contra Estados Unidos

Reuters. Las tres principales compañías chinas —China Telecommunications Corporation (China Telecom), China Mobile Limited y China United Network Communications Group Co Ltd (China Unicom)— están trazando una de las redes de cable submarino más avanzadas y de mayor alcance del mundo, según las cuatro personas, que tienen conocimiento directo del plan.

Conocido como EMA (Europa-Oriente Medio-Asia), el cable propuesto uniría Hong Kong con la provincia insular china de Hainan, antes de serpentear hasta Singapur, Pakistán, Arabia Saudita, Egipto y Francia, explicaron las cuatro personas. Pidieron que no se les nombrara porque no se les permitía hablar de posibles secretos comerciales.

El cable, cuyo tendido costaría unos 500 millones de dólares, sería fabricado e instalado por la empresa china HMN Technologies Co Ltd, una firma de rápido crecimiento que trabaja con cables cuya empresa predecesora era propiedad mayoritaria del gigante chino de las telecomunicaciones Huawei Technologies Co Ltd, dijeron las personas.

HMN Tech, propiedad mayoritaria de Hengtong Optic-Electric Co Ltd, que cotiza en bolsa en Shanghái, recibirá subvenciones del Estado chino para construir el cable.

China Mobile, China Telecom, China Unicom, HMN Tech, Hengtong y el Ministerio de Asuntos Exteriores chino no respondieron a las solicitudes de comentarios.

La noticia del proyecto de cable llega tras un artículo de Reuters del mes pasado que revelaba cómo el Gobierno de Estados Unidos, preocupado por el posible espionaje de datos en de internet por parte de Pekín, ha frustrado con éxito varios proyectos chinos de cable submarino en el extranjero en los últimos cuatro años. Washington también ha bloqueado licencias para cables submarinos privados previstos que habrían conectado Estados Unidos con el territorio chino de Hong Kong, incluidos proyectos liderados por Google LLC, Meta Platforms, Inc y Amazon.com Inc.

Los cables submarinos transportan más del 95% de todo el tráfico internacional de internet. Durante décadas, estos conductos de alta velocidad han sido propiedad de grupos de empresas de telecomunicaciones y tecnología que aúnan sus recursos para construir estas vastas redes de modo que los datos puedan circular sin problemas por todo el mundo.

Pero estos cables, vulnerables al espionaje y al sabotaje, se han convertido en armas de influencia en una creciente competencia entre Estados Unidos y China. Las superpotencias luchan por dominar las tecnologías avanzadas que podrían determinar la supremacía económica y militar en las próximas décadas.

El proyecto EMA, liderado por China, pretende rivalizar directamente con otro cable que está construyendo actualmente la empresa estadounidense SubCom LLC, denominado SeaMeWe-6 (Sudeste Asiático-Oriente Medio-Europa Occidental-6), que también conectará Singapur con Francia, pasando por Pakistán, Arabia Saudita, Egipto y un par de países más a lo largo de la ruta.

El consorcio del cable SeaMeWe-6 —que originalmente incluía a China Mobile, China Telecom, China Unicom y operadores de telecomunicaciones de otros países— eligió inicialmente a HMN Tech para construirlo. Sin embargo, una exitosa campaña de presión del Gobierno estadounidense hizo que el contrato pasara a SubCom el año pasado, informó Reuters en marzo.

La ofensiva estadounidense incluyó la concesión de millones de dólares en becas de formación a empresas de telecomunicaciones extranjeras a cambio de que eligieran SubCom en lugar de HMN Tech. El Departamento de Comercio de Estados Unidos también impuso sanciones a HMN Tech en diciembre de 2021, alegando que la empresa pretendía adquirir tecnología estadounidense para ayudar a modernizar el Ejército Popular de Liberación de China. Esa medida socavó la viabilidad del proyecto al imposibilitar que los propietarios de un cable construido por HMN vendieran ancho de banda a empresas tecnológicas estadounidenses, que suelen ser sus principales clientes.

China Telecom y China Mobile se retiraron del proyecto después que SubCom obtuviera el contrato el año pasado y, junto con China Unicom, empezara a planificar el cable de EMA, explicaron las cuatro personas implicadas. Se espera que las tres empresas estatales de telecomunicaciones chinas posean más de la mitad de la nueva red, pero también están cerrando acuerdos con socios extranjeros.

Las compañías chinas firmaron este año memorandos de entendimiento con cuatro empresas de telecomunicaciones: la francesa Orange SA, Pakistan Telecommunication Company Ltd (PTCL), Telecom Egypt y Zain Saudi Arabia, una unidad de la empresa kuwaití Mobile Telecommunications Company K.S.C.P.

Las empresas chinas también han mantenido conversaciones con Singapore Telecommunications Limited, empresa controlada por el Estado conocida comúnmente como Singtel, mientras que se está contactando con otros países de Asia, África y Oriente Medio para que también se unan al consorcio, según las personas implicadas.

Orange declinó hacer comentarios. Singtel, PTCL, Telecom Egypt y Zain no respondieron a las solicitudes de comentarios.

La empresa de cable estadounidense SubCom declinó hacer comentarios sobre el cable competidor. El Departamento de Justicia, que supervisa un grupo de trabajo interinstitucional para salvaguardar las redes de telecomunicaciones estadounidenses del espionaje y los ciberataques, declinó hacer comentarios sobre el cable de EMA.

Un portavoz del Departamento de Estado dijo que Estados Unidos apoya una internet libre, abierta y segura. Los países deben dar prioridad a la seguridad y la privacidad “excluyendo totalmente a los proveedores no fiables” de las redes inalámbricas, los cables terrestres y submarinos, los satélites, los servicios en la nube y los centros de datos, dijo el portavoz, sin mencionar a HMN Tech, ni a China. El Departamento de Estado no respondió a las preguntas sobre si organizaría una campaña para persuadir a las empresas de telecomunicaciones extranjeras de que no participen en el proyecto de cable de EMA.

Dividir el mundo

Los grandes proyectos de cable submarino suelen tardar al menos tres años en pasar de la fase de concepción a la de entrega. Las empresas chinas esperan concluir los contratos a finales de año y tener el cable EMA en línea a finales de 2025, según las personas implicadas.

El cable proporcionaría a China ventajas estratégicas en su pugna con Estados Unidos, dijo a Reuters una de las personas implicadas en el acuerdo.

En primer lugar, crearía una nueva conexión super rápida entre Hong Kong, China y gran parte del resto del mundo, algo que Washington quiere evitar. En segundo lugar, da a las compañías de telecomunicaciones chinas, respaldadas por el Estado, un mayor alcance y protección en caso de que en el futuro queden excluidas de los cables respaldados por Estados Unidos.

“Es como si cada parte se armara de ancho de banda”, dijo un ejecutivo de telecomunicaciones que trabaja en el acuerdo.

La construcción de cables paralelos respaldados por Estados Unidos y China entre Asia y Europa no tiene precedentes, afirmaron las cuatro personas implicadas en el proyecto. Es un primer indicio de que la infraestructura mundial de internet, incluidos cables, centros de datos y redes de telefonía móvil, podría dividirse en la próxima década, dijeron a Reuters dos analistas de seguridad.

Los países también podrían verse obligados a elegir entre utilizar equipos de internet aprobados por China o redes respaldadas por Estados Unidos, lo que afianzaría las divisiones en todo el mundo y haría más lentas y menos fiables herramientas que alimentan la economía global, como la banca en línea y los sistemas de posicionamiento global por satélite, dijo Timothy Heath, investigador de defensa de la Corporación RAND, un centro de pensamiento con sede en Estados Unidos.

“Parece que nos dirigimos hacia un camino en el que habrá un internet liderado por Estados Unidos y un ecosistema de internet liderado por China”, declaró Heath a Reuters. “Cuanto más se desvinculen Estados Unidos y China en el ámbito de las tecnologías de la información, más difícil será llevar a cabo el comercio mundial y las funciones básicas”.

Antonia Hmaidi, analista del Instituto Mercator de Estudios sobre China, con sede en Berlín, afirmó que internet funciona tan bien porque, independientemente de adónde tengan que viajar los datos, pueden recorrer múltiples rutas diferentes en el tiempo que se tarda en leer esta palabra.

Hmaidi afirmó que si los datos tienen que seguir rutas aprobadas en Washington y Pekín, será más fácil para Estados Unidos y China manipular y espiar esos datos, los usuarios de internet sufrirán una degradación del servicio y será más difícil interactuar o hacer negocios con personas de todo el mundo.

“De repente, todo el entramado de internet no funcionará como estaba previsto”, afirmó Hmaidi.

La batalla por el hardware de Internet refleja el conflicto que se está produciendo en torno a las aplicaciones de redes sociales y los motores de búsqueda creados por empresas estadounidenses y chinas.

Estados Unidos y sus aliados han prohibido el uso de la aplicación de vídeos cortos TikTok, de propiedad china, en los dispositivos gubernamentales por motivos de seguridad nacional. Numerosos países han expresado su temor a que el Gobierno chino acceda a los datos que TikTok recopila sobre sus usuarios en todo el mundo.

China, por su parte, ya restringe los sitios web que pueden ver sus ciudadanos y bloquea las aplicaciones y redes de muchos gigantes tecnológicos occidentales, como Google, YouTube, Facebook y Twitter.