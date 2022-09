Encuesta IEP: Daniel Urresti continúa en el primer lugar y George Forsyth acorta distancias

Daniel Urresti sigue como la principal alternativa de los limeños de cara a las Elecciones Regionales y Municipales 2022. El candidato de Podemos Perú se sitúa en el primer lugar de la encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), a una semana de llevarse a cabo los comicios.

Según el estudio, Urresti cuenta con un 19.4% de las preferencias. Si bien encabeza la lista, las cifras respecto al mismo estudio, realizado en agosto, muestran que sus puntos porcentuales bajaron hasta en un 6%. Similar situación ocurre con Rafael López Aliaga.

El postulante de Renovación Popular, quien en agosto obtuvo un 22%, pasó a tener 16.7%, una disminución de 5.3 puntos porcentuales. Esto ha permitido acortar la brecha con George Forsyth (Somos Perú), quien pasó de un 13.3% el mes anterior, a 16.3% en septiembre.

En el cuarto puesto, aparece Gonzalo Alegría (Juntos por el Perú), quien tuvo el mayor porcentaje de crecimiento entre los ocho candidatos, pues pasó de 1.1% a 7.4%. Cabe indicar que el estudio se realizó antes que se diera a conocer la denuncia en su contra por presunta agresión sexual interpuestas por su hijo.

Más atrás, aparece la candidata del Frente Esperanza, Elizabeth León, con 2.4%, a diferencia del 0.5% que obtuvo en la encuesta previa. Cierran la nómina Yuri Castro (Perú Libre) con 2.2%, María Elena Soto (Avanza País) con 2.2%, y Omar Chehade (Alianza para el Progreso) con 1.6%.

En tanto, el porcentaje de personas que todavía no decide su voto o lo haría en blanco también aumentó respecto a agosto, pues el porcentaje pasa de ser 4.2% a 5.0%. En tanto, 13.1% de limeños no elegiría a ninguno de los aspirantes, mientras que el 13.8% aún no se ha informado.

Datum: Urresti y López Aliaga, en empate técnico

Los candidatos a la alcaldía de Lima Daniel Urresti y Rafael López Aliaga encabezan las preferencias electorales y esto sucede a menos de 10 días de las elecciones del 2 de octubre, de acuerdo a la más reciente encuesta de Datum Internacional.

El estudio, realizado del 19 al 21 de septiembre, muestra los siguientes resultados del simulacro de votación: Podemos Perú, con 21.5%; Renovación Popular, con 20%; Somos Perú, con 11%; Alianza para el Progreso, con 6.3%; Juntos por el Perú, con 6.3%; Avanza País, con 5%; Frente de la Esperanza, con 3.8 % y, finalmente, Perú Libre, con 3.3%.