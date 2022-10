Elecciones 2022: ¿cuáles fueron los distritos de Lima con mayor ausentismo?

Las Elecciones Regionales y Municipales 2022 acercaron a las urnas a más de 17 millones de peruanos. En Lima Metropolitana, 5 821 374 millones de limeños acudieron a sus centros de votación para elegir a sus autoridades municipales y distritales por los próximos cuatro años.

No obstante, la elección también estuvo marcada por un alto porcentaje de personas que no cumplieron con su deber cívico. Más de un millón y medio de ciudadanos capitalinos optaron por no sufragar en estos comicios, lo que representa un 21,391% de electores hábiles.

El distrito con el mayor porcentaje de ausentismo es San Isidro, con 33.8%, es decir, aproximadamente 25.000 sanisidrinos que dejaron de lado la jornada electoral del último domingo. La ganadora en esta comuna fue la candidata de Renovación Popular, Nancy Vizurraga, con un 34,4% de votos al 97,3% de actas contabilizadas.

En el segundo puesto aparece Miraflores, con 32.3% (41 mil votantes hábiles). Aquí, al igual que en San Isidro, fue electo el candidato de Renovación Popular, Carlos Canales, con 37,6%. En tercer puesto, se encuentra San Borja, con cerca de 32.000 votantes ausentes, un 26,6%.

Surco, con 26,2% (85.000) y Lince, con 26.0% (21.000) cierran el top 5. Cabe indicar que en cuatro de los cinco distritos, fueron electos candidatos de Renovación Popular. Jesús María (25,7%, 29.000 votantes), Pueblo Libre (25,1%, 24.000) y Barranco (23,9%, 10.000) también tuvieron un importante número de ausentes.

Elecciones 2022: resultados municipales de la alcaldía de Lima

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) viene presentado los resultados oficiales de las Elecciones Regionales y Municipales 2022. Al 97.528% de actas contabilizadas, está prácticamente definido quién será el próximo alcalde de Lima para el periodo 2023-2026.

Rafael López Aliaga, postulante de Renovación Popular, se ubica en el primer lugar con 26.289%. En el segundo puesto, se encuentra Daniel Urresti, de Podemos Perú, con 25.374%; y tercero es George Forsyth, de Somos Perú, con 18.936%.