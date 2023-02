El Topo: Exesposo de Sada Goray fue contratado como asesor del Fondo Mi Vivienda

Renzo Bambarén

Unidad de Investigación

El exesposo de Sada Goray, Luis Mesones Odar, fue contratado como asesor externo del Fondo Mi Vivienda (FMV), en octubre del 2021, solo semanas después de haber sido gerente en Markagroup, la empresa inmobiliaria que se vio beneficiada por esa entidad, durante la gestión de Geiner Alvarado y Salatiel Marrufo, en el Ministerio de Vivienda.



Según una auditoría interna realizada por la entidad, a la que accedió Latina Noticias, se pudo conocer que, el 21 de octubre del 2021, la empresa Saber Community SAC giró una orden de servicio a favor del Fondo Mivivienda por S/ 34,000, por el servicio de Consultoría para el análisis estructural del Fondo Mivivienda SA. Dicho servicio fue solicitado por el entonces presidente de Directorio de la entidad, Pedro Arroyo Marquina, quien ya tenía un vínculo de amistad con Luis Mesones, su entonces asesor externo.



Según recoge el Informe 01-2022-FMV-OAI-OCNI, un conjunto de trabajadores del Fondo Mi Vivienda, detallaron que Luis Mesones Odar ingresaba a las sesiones del Comité de Riesgos, un espacio reservado para los miembros del directorio, con lo cual habría accedido a información privilegiada.



“Sí, en su oportunidad, el Director Arroyo lo trajo al FMV y lo presentó como su asesor, en esa ocasión opiné al Gerente General que esta persona no puede entrar a Comité de Riesgos puesto que, al buscar en la red, observé que tenía alguna relación con la empresa Markagroup. Posteriormente, el señor Luis Mesones se acercó a mi oficina y me comentó que había conversado con el Gerente General y que respecto a la observación que yo había realizado, manifestó que ya no tenía vínculo con Markagroup.

Cabe resaltar que esta persona participó en algunos Comités de Riesgos como asesor del presidente del Directorio. Nunca ha pasado que un externo haya entrado al Comité de Riesgos”, relata el testimonio de una persona identificada como Trabajador 1.

Durante el periodo que Mesones trabajó como asesor externo del FMV, Mesones aún compartía la representación y accionariado de la empresa Corporación MG Educativa SRL con su exesposa Sada Goray Chong, con lo cual se evidenciaba un conflicto de interés en sus participaciones en las sesiones de directorio del Fondo Mivivienda, señala la auditoría interna.

“En su oportunidad, el presidente del Directorio lo presentó como su asesor. En ese momento no sabía que Luis Mesones era cercano a Markagroup. El señor Luis Mesones sí ingresaba a los Comité de Riesgos como invitado por parte del Director.”, indica una persona citada como Trabajador 2.

El informe del sector Vivienda ya se encuentra en manos del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción, que dirige la doctora Marita Barreto. Fiscalía trabaja bajo la hipótesis, que el exesposo de Goray tenía la misión de acceder a información privilegiada del sector, que beneficie a la empresa MarkaGroupDes. Como se recuerda, Goray ha aceptado públicamente haber beneficiado con millones de soles a funcionarios del gobierno de Pedro Castillo para acceder a millonarios contratos.