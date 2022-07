El desliz de Dimitri Senmache sobre el paradero del exministro Juan Silva

El ministro del Interior, Dimitri Senmache, fue censurado el último miércoles por el Congreso de la República, por su responsabilidad política en la fuga del exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, quien es requerido por la justicia peruana por presuntos actos de corrupción.

Al respecto, el aún titular del Mininter dio una entrevista a Canal N, en donde fue consultado sobre la importancia de Silva para las investigaciones contra el presidente Pedro Castillo. En ese momento, Senmache habría revelado que el exministro se encontraría fuera del país.

“Yo creo que una persona que se ha fugado del país debe ser encontrada sí o sí, sin importar qué es lo que crea o deje de creer. Esta persona está fugada”, expresó el funcionario, quien posteriormente negó sus afirmaciones. En declaraciones para Latina, el abogado de Silva indicó que este sigue en el país.

“Cuando yo he dicho que está a buen recaudo, quiere creer que nos estamos desarrollando en un estado constitucional, democrático y social. Él quiere ser colaborador, pero no quiere poner condiciones, quiere que se haga el peritaje, que no demora más de diez días y se pone a derecho inmediatamente”, expresó.