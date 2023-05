Dueño de chifa que mató a delincuente: “Solo actué en defensa de mi familia”

El padre de familia que mató a un presunto delincuente que amenazó a su hijo y esposa afirmó que no fue su intención asesinarlo y que solo actuó “en defensa de su familia”. En sus primeras palabras tras lo ocurrido, Ney Chávez reveló que teme por su vida.

“Dar a conocer a todas las personas que nunca fue intención mía quitarle la vida a alguien, solo actué en defensa y protección de mi familia, de mi hijo, de mi señora y de mi mismo porque los estaban amenazando de muerte”, mencionó.

El empresario, quien permaneció detenido por 48 horas en la comisaría de VES, reapareció y contó su versión del suceso que ha cambiado su vida. Cabe recordar que el Ministerio Público le ha abierto una investigación, por lo que pidió que archiven su caso “lo más pronto posible”.

“Pedir a la Fiscalía que revise mi caso bien y que realmente merece que sea archivado este caso, porque por miedo a la represalias y todo yo no estoy trabajando, he tenido que retirarme por un momento de mi casa, de mi trabajo”, expresó.

TEME EN REABRIR SU NEGOCIO

Chávez comentó que no ha reabierto su negocio porque teme ser objeto de una venganza por parte de los deudos del delincuente. Por ello, afirmó que se siente perjudicado, ya que el local de comida es su única fuente de ingreso económico en su hogar.

“Ya no puedo trabajar, ahora es mi único medio de ingreso y no puedo ni siquiera trabajar yo mismo por todo este temor que estoy viviendo, con miedo de que les hagan daño a mi hijo y a mi señora. Tengo que estar escondiéndome y no veo que sea justo”, mencionó.

Finalmente, el padre de familia se mostró agradecido con el respaldo y apoyo de sus vecinos y las personas que permanecieron en los exteriores de la sede de la Depincri de VES durante su detención, como muestra de solidaridad.