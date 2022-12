Dina Boluarte: “Vamos a recomponer el gabinete para darle mayor tranquilidad a nuestra población”

La presidenta Dina Boluarte ofreció una conferencia este sábado, en donde dio a conocer que recompondrá su gabinete de ministros. El anuncio se dio un día después de la renuncia de Patricia Correa y Jair Pérez a los ministerios de Educación y Cultura, respectivamente.

“Quiero anunciar que el gabinete que conformamos en esos momentos de crisis política ha sido un gabinete que respondió a la crisis. Vamos a recomponer el gabinete para darle mayor tranquilidad con profesionales a nuestra población peruana”, mencionó.

Las salidas de Correa y Pérez se dieron a menos de una semana de su juramentación. En sus cartas de renuncia, dirigidas a la jefa de Estado, ambos coincidieron en que su renuncia se debe a las consecuencias de las protestas en diferentes regiones, las cuales han dejado 20 muertos.

“Los lamentables sucesos acontecidos en el país, que tienen como saldo la irreparable pérdida de hermanos y hermanas, hacen insostenible mi permanencia en su Gobierno”, expresó el ahora extitular del Mincul en su misiva.

Pese a estas salidas, Boluarte remarcó que sus ministros continuarán con sus viajes al interior del país. Específicamente, a las zonas donde se vienen produciendo estas reyertas, con el fin de entablar diálogos para hallar una salida a esta problemática.

DINA BOLUARTE SE REFIRIÓ AL ADELANTO DE ELECCIONES

Dina Boluarte se refirió a la reciente votación en el Congreso sobre el adelanto de elecciones para diciembre de 2023, que fue rechazada último viernes. La dignataria exhortó al Legislativo a no buscar pretextos para no adelantar los comicios.

“El 83% de la población peruana quiere adelanto de elecciones. Entonces, señores congresistas, no busquen pretextos para no adelantar las elecciones. No se abstengan en el voto. Voten directamente de cara al interés del país”, aseveró.