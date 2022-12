Dina Boluarte sobre marchas en su contra: “Quisiera reunirme con los líderes”

La presidenta de la República, Dina Boluarte, arribó al Cusco acompañada de una comitiva del Poder Ejecutivo, donde mantiene reuniones con gremios de prensa peruana y extranjera. Esto, con el fin de transparentar las acciones desde su gestión.

En conferencia de prensa, la jefa de Estado se refirió a las anunciadas manifestaciones en contra de su Gobierno, las cuales se reiniciarían el 4 de enero. Nuevamente, instó a los líderes de esta marcha a dialogar con representantes de su administración.

“Quisiera reunirme con los líderes. ¿En qué momento he dicho que no los voy a escuchar, que vamos a estar de espaldas a las necesidades del pueblo? ¿En qué momento he dicho que no quiero trabajar con ustedes de la mano? Todo lo contrario, acá estoy”, remarcó.

Asimismo, afirmó que “no está en sus manos” resolver las demandas de los manifestantes. Estas incluyen su renuncia al cargo, así como la instauración de una asamblea constituyente y la liberación del vacado expresidente Pedro Castillo.

“Son cuatro puntos políticos que no están en mis manos resolver. Una de ellas es el adelanto de elecciones que ya la dimos a iniciativa nuestra. La segunda, están pidiendo mi renuncia. ¿Qué ganamos con mi renuncia?”, aseveró.

DINA BOLUARTE: A PEDRO CASTILLO LO ACOMPAÑÉ HASTA DONDE PUDE

La presidenta se volvió a referir al vacado mandatario y aseguró que intentó “acompañarlo” y “aconsejarlo” para que su mandato finalice en 2026. Sin embargo, la cuestión de confianza que presentó Anibal Torres “aceleró” la vacancia.

“Ha habido un grupo de ministros que lo han llevado a presentar aquella cuestión de confianza y presentarla era un tema inconstitucional. La única ministra que se opuso a que se presente fui yo y no porque estuviera del lado del Congreso, sino porque yo miraba que presentar una cuestión era acelerar la vacancia o suspensión”, indicó.