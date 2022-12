Dina Boluarte pide al Congreso “no buscar pretextos” para no adelantar elecciones

La presidenta Dina Boluarte ofreció una conferencia de prensa este sábado 17 de diciembre junto con sus ministros de Estado, además de las autoridades de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. En su presentación, se dirigió al Congreso de la República.

La jefa de Estado hizo referencia a la reciente votación sobre el adelanto de elecciones para diciembre de 2023, que fue rechazada en el Parlamento el último viernes. Boluarte exhortó al Legislativo a no buscar pretextos para no adelantar los comicios.

“El 83% de la población peruana quiere adelanto de elecciones. Entonces, señores congresistas, no busquen pretextos para no adelantar las elecciones. No se abstengan en el voto. Voten directamente de cara al interés del país”, manifestó la dignataria.

Cabe recordar que, poco después de asumir el cargo, Boluarte se dirigió al pueblo peruano y anunció la presentación de un proyecto de ley que propone la realización de elecciones para abril de 2024. Con esto, se acortaría su mandato y el de los actuales congresistas.

“Nadie quiere quedarse en el poder (…) Es el Legislativo quien tiene que definir con su votación el proyecto. Nosotros ya lo presentamos. Habrán visto la votación. Al parecer quieren trabar la posibilidad de adelanto de elecciones”, aseveró.

CONGRESO RECHAZA ADELANTO DE ELECCIONES

El Congreso no admitió la reforma para adelantar las elecciones generales, que proponía su celebración a fines del 2023. El proyecto de reforma constitucional no obtuvo el respaldo de la mayoría de los parlamentarios el viernes 16 de diciembre.

Con solo 49 votos a favor, 33 en contra y 25 abstenciones, el Legislativo descartó presentado por la Comisión de Constitución que encabeza Hernando Guerra García, la cual proponía recortar el mandato de Dina Boluarte y del actual Parlamento hasta abril de 2024.