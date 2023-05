Dina Boluarte: “No seré ninguna ladrona y no lo seré nunca”

A pesar de que los recientes sondeos registran una alta desaprobación en su gestión frente a la Presidencia de la República, Dina Boluarte aprovechó un encuentro con lideresas del Vaso de Leche para darse un baño de popularidad.

Durante el evento de este martes 2 de mayo, remarcó que para su Gobierno, la lucha contra la inseguridad ciudadana y contra la corrupción son prioridades. Asimismo, aseveró que continuará trabajando “con las manos limpias”.

“No soy ninguna ladrona y no lo seré nunca, porque los valores que mis padres me dieron los tengo de cuna y están en mis venas, así que tengan la garantía que esta mujer provinciana, como la mayoría de ustedes, va a seguir trabajando con la frente en alto y las manos limpias”, aseveró.

En otro momento, se refirió a la economía del país, a la que calificó como la más estable de la región, a pesar de la crisis política en el país y los conflictos internacionales. “A pesar de los desastres naturales del norte, en la región somos la mejor economía, la que mejor se sostiene”, afirmó.

En el evento, que organizó el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, se anunció un incremento de S/ 100 millones en el presupuesto a los beneficiarios del programa Vaso de Leche, que no se efectuaba desde hace 37 años. Las madres de familia presentes aplaudieron la medida.

BOLUARTE CONDECORÓ A ISABEL CORTEZ

La presidenta Dina Boluarte ofició una ceremonia por el Día del Trabajo el último 1 de mayo, en la que participó el titular de dicha cartera, Antonio Varela. En la misma, se reconoció a diferentes personalidades, incluida la congresista Isabel Cortez.

La parlamentaria de Juntos por el Perú-Cambio Democrático recibió la medalla de la Orden del Trabajo de manos de la jefa de Estado. Esto, a pesar de su postura crítica en contra de su gestión y de haber firmado una moción de vacancia en su contra.