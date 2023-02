Dina Boluarte no declaró ante Fiscalía por muertes en protestas y pide citación virtual

El Ministerio Público aún no ha podido tomar las declaraciones de la presidenta de la República, Dina Boluarte, en el marco de las investigaciones por las muertes ocurridas durante las protestas contra su Gobierno en diversas regiones del país.

Mediante su cuenta de Twitter, la Presidencia, único canal por el que la mandataria se comunica, indicó que Boluarte Zegarra no pidió reprogramar las citaciones. Por el contrario, en las dos fechas programadas, se pidió que las diligencias se hagan de forma virtual.

No obstante, ante esta solicitud, el despacho presidencial señala que, desde la Fiscalía, aún no se obtuvo respuesta. En su primera citación, programada para el 30 de enero, Boluarte “expresó su plena disposición” para declarar vía virtual; no obstante, esto no se dio.

“El Ministerio Público emitió una nueva citación para el 23 febrero y la defensa de la presidenta solicitó que sea virtual, sustentado en los riesgos de seguridad y agitación social que podría generar su asistencia a la Fiscalía. Este pedido aún no se resuelve”, añaden.

En ese sentido, la Presidencia afirma que la jefa de Estado “no rehúye ni posterga dar declaraciones”. Además, reiteraron su intención de dar las facilidades para la investigación fiscal, por lo que se aguarda una respuesta por parte de dicha institución.

La presidenta de la república no pidió reprogramación para declarar ante el Ministerio Público. En las dos fechas programadas por la Fiscalía se solicitó que las diligencias sean realizadas vía virtual y no se obtuvo respuesta. — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) February 25, 2023

FISCALÍA INVESTIGA A BOLUARTE, OTÁROLA Y ANGULO

En enero, el Ministerio Público abrió una investigación contra la presidenta Dina Boluarte y el premier Alberto Otárola por los decesos ocurridos en las manifestaciones, las cuales dieron inicio en diciembre de 2022, luego de la asunción de la actual mandataria.

Boluarte, Otárola, además del expremier Pedro Angulo, el ministro de Defensa, Jorge Chávez, y los exministros Víctor Rojas y César Cervantes son investigados por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.