Dina Boluarte: “Esta presidenta no tiene pactos ni acuerdos bajo la mesa”

La presidenta de la República, Dina Boluarte, afirmó que su Gobierno no representa intereses particulares, en el marco de las protestas en regiones, en las cuales se pide su renuncia. Asimismo, adelantó que se reunirá con el Acuerdo Nacional el este lunes 9 de enero.

“Reafirmo al país con claridad que no me subordino a intereses ni presiones de ningún tipo. Esta presidenta no tiene pactos ni acuerdos bajo la mesa con nadie”, manifestó la jefa de Estado desde la sede de la Junta Nacional de Justicia.

Hasta aquí, Boluarte Zegarra llegó para estar presente en la ceremonia de juramentación de Imelda Tumialán Pinto como nueva presidenta de la JNJ. En su discurso, remarcó que su gestión respetará la separación de poderes y el trabajo de los organismos autónomos.

“Donde abordaremos los temas urgentes para lograr la paz social. En este encuentro, participarán por primera vez los titulares de las instituciones que conforman el Consejo de Estado y los nuevos gobernadores regionales”, refirió sobre la reunión con las autoridades.

En esta ceremonia, también estuvieron presentes el titular del Congreso, José Williams Zapata, y del Poder Judicial, Javier Arévalo. Asimismo, participaron la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y otras autoridades. Por ello, Boluarte aprovechó para hacer un llamado al diálogo a todos los sectores.

FISCALÍA INVESTIGA A DINA BOLUARTE

El Ministerio Público anunció este viernes 6 de enero que se ha dispuesto iniciar diligencias previas contra la presidenta Dina Boluarte, a raíz de las muertes ocurridas durante las protestas en contra de su Gobierno en diciembre de 2022.

La Fiscalía remarcó que la investigación se da respecto a las denuncias presentadas contra la jefa de Estado. Estas también alcanzan al actual jefe del gabinete, Alberto Otárola, en su condición de ministro de Defensa, así como contra el exministro del Interior, César Cervantes.