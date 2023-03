Dimitri Senmache admite reuniones con ‘El Español’, pero niega injerencia en sus decisiones

Tras conocerse que mantuvo reuniones con Jorge Hernández Fernández, alias ‘El Español’, el exministro del Interior, Dimitri Senmache, rechazó que el hombre de confianza del expresidente Pedro Castillo haya influido en decisiones dentro del sector que encabezó hasta julio de 2022.

En diálogo exclusivo con Latina Noticias, Senmache reveló que conoció a Hernández en Facebook, pues comentaba sus publicaciones relacionadas a su labor como jefe del gabinete de asesores del Mininter. Estos comentarios sobre su sector le llamaron la atención.

A fines de 2021, ‘El Español’, bajo el nombre de ‘Jorge Ibars’, se contactó con Senmache por la mencionada red social y coordinaron reunirse en un restaurante de San Isidro para hablar sobre temas de seguridad. En adelante, ocurrieron más reuniones entre ambos.

Luego de ser designado como titular del Mininter en mayo de 2022, el contacto continuó. Sin embargo, el ahora ministro quiso que el entonces comandante general de la PNP, Luis Vera Llerena, también forme parte de las reuniones para corroborar la información que poseía Hernández.

“No tengo una amistad, una cosa es el contacto para recabar información, yo no tengo amistad, no he ido nunca a su cumpleaños. Con el presidente nunca conversé sobre esta persona, porque yo no tengo ninguna info si se conocían o si son amigos, nada de eso”, indicó.

NIEGA ASCENSOS ILEGALES EN LA PNP

El exministro también negó haber realizado ascensos o designaciones ilegales en la Policía y añadió que solo estuvo a cargo del cambio de diez generales. Si bien afirmó que solo se reunió tres veces con ‘El Español’, este mantuvo contacto con Vera Llerena.

Cabe indicar que Jorge Hernández habría tenido injerencia en la selección de oficiales generales en cargos importantes dentro de la PNP. Asimismo, se le sindica como coordinador de un grupo de contraespionaje a autoridades y opositores del Gobierno de Pedro Castillo.