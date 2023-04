Dictan 8 meses de prisión preventiva contra limpiaparabrisas asesino

El Poder Judicial dictó 8 meses de prisión preventiva contra el limpiaparabrisas que atacó y asesinó a un joven en el cruce de las avenidas Grau y Abancay, en el Centro de Lima.

José Alberto Jirón Holder, de nacionalidad venezolana, le clavó una tijera en el pecho a un taxista que el pasado jueves se negó a que le limpiaran el parabrisas de su auto.

El criminal no muestra arraigo familiar ni laboral por lo que pasará los próximos 8 meses tras las rejas mientras continúa la investigación.

La víctima, identificada como Jean Marco Caro Núñez, será sepultado en Jauja.

Limpiaparabrisas sin arrepentimiento

Frío y sin arrepentimiento. Así se mostró José Alberto Jirón Holder luego de ser detenido por la Policía luego de cometer el asesinato del joven conductor en el Centro de Lima.

“Yo no le hice nada para que se muera. Estoy normal, no sabía que se iba a morir. Le iba a limpiar el carro y el pata me insultó. Entonces le eché agua en la cara. Luego le di con una tijera en el pecho”, señaló el criminal.

Este sujeto formaría parte de una organización llamada ‘Los Coreanos’, conformada por delincuentes que han ingresado al país para tomar las esquinas de las avenidas en Lima con el fin de amedrentar y atacar a conductores que se nieguen a pagar por limpiarles la luna.