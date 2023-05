Delincuencia en Perú: “Sin investigación criminal, no hay resultados”, señaló exviceministro del Interior  

Entrevista con Ricardo Valdés, exviceministro del Interior.

Otro caso de defensa contra la inseguridad —la muerte de un ladrón a manos de un dueño de chifa, en Villa el Salvador— volvió a poner en debate el tema de la delincuencia en el Perú y cómo combatirla. Ante este escenario, Latina Noticias conversó con el exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, para conocer su opinión sobre algunas medidas que viene adoptando el Ministerio del Interior (Mininter) y cuáles serían las iniciativas para ponerle un alto a la criminalidad.

De acuerdo con el especialista, en la actualidad la extorsión se ha posicionado como un “figura delictiva” frecuente. Sostuvo que, entre el 2010 y 2011, este delito se asociaba básicamente al cobro de cupos en construcción civil, pero con los años se ha ido integrando a diversos rubros, como el de transporte. También ha adquirido nuevas variantes, como el préstamo ‘gota a gota’, aquellos que se promocionan de manera informal y se vuelven imposibles de pagar.

“Pero lo que se ha masificado es la extorsión sobre la base del control territorial, que ciertas mafias o grupos organizados de la criminalidad están cubriendo en las ciudades más importantes del país”, indicó Valdés. Un fenómeno al alza en poblaciones con más de 20.000 habitantes, donde existe “un nivel mayor de agresividad” y ocurren “muertes por encargo o sicariato”. A ello contribuyen otros elementos, como “la alta demanda de armamento”.

LA RESPUESTA DEL MININTER

Días atrás, el ministro del Interior, Vicente Romero, lanzó el Plan Abanico Verde 2023, una estrategia de lucha contra el crimen que consiste en desplegar más efectivos policiales en distintos puntos estratégicos de Lima Metropolitana. Una medida que el exviceministro consideró “adecuada”, siempre y cuando los policías cuenten con una óptima preparación.

Para Valdez, resulta clave que los miembros de la Policía Nacional cuenten con las “condiciones tecnológicas” —radios, motocicletas, vehículos, entre otros— durante su lucha contra el crimen. “Si pongo a policías sin preparación, sin comunicación, sin capacidad de respuesta, entonces no se va a mover la aguja a favor de la seguridad”, dijo.

Además, recalcó la importancia de que exista una investigación criminal. “Sin ella, no hay resultados, porque estaríamos simplemente reaccionando a un evento y ante la posibilidad de perseguir a quien comete el delito; cuando hay investigación criminal, podemos saber muchas cosas en el entorno que pueden dar pie a acabar con ciertos sectores de la criminalidad”, señaló.

RESPUESTA CIUDADANA ANTE LA INSEGURIDAD

Por otro lado, Ricardo Valdés afirmó estar en desacuerdo con la tenencia de armas no letales por parte de miembros del Serenazgo, pues significaría “exponerlos crudamente” a criminales que sí utilizan “armas de fuego de manera ilegal”. En ese sentido, señaló que son los policías que realizan patrullaje con los serenos quienes deberían utilizar el chaleco antibalas.

¿Y cómo debería reaccionar un ciudadano para prevenir un robo en la vía pública? El experto aconsejó: “Evitar salir con dinero efectivo, joyas, no andar con el celular hablando por la calle”. Además, recordó la información clave que contiene un celular: desde cuentas bancarias a contactos. Por eso, en la medida de la posible, responder a llamadas al interior de establecimientos donde la persona pueda sentirse protegida.

Para cuidarse de la extorsión, Valdés recomendó “no responder llamadas telefónicas que no estén registradas en los contactos”. Llamó la atención sobre los “mecanismos prácticos” que existen hoy en día para reportar “algún tipo de llamada que no sea la adecuada”. En cuanto a los secuestros, manifestó “no poner resistencia”.

“En los secuestros al paso, los delincuentes buscan acceder a las cuentas bancarias, tarjetas de crédito”, explicó. Por eso, sugirió salir a la calle con “lo necesario”, es decir, el DNI y, eventualmente, “algo de dinero una tarjeta limitada”.