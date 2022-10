Daniel Urresti sobre invitación de Rafael López Aliaga: “Que me busque en mi casa”

El excandidato a la alcaldía de Lima por Podemos Perú, Daniel Urresti, descartó que el virtual burgomaestre Rafael López Aliaga se haya comunicado con él, con la intención de invitarlo a participar de su futura gestión, como este último mencionó.

En diálogo con Latina Noticias, Urresti negó que el líder de Renovación Popular le haya mandado un mensaje por medio de WhatsApp. Asimismo, aprovechó para recordar que los electores optaron por escoger el plan de López Aliaga, uno “completamente distinto” al suyo.

“La ciudadanía de Lima ha escogido el plan de Gobierno de López Aliaga que es totalmente distinto al mío. Mi plan para devolverle la seguridad a Lima estaba conversado con la Policía, se había hecho los cálculos, teníamos hecho el presupuesto para llevar a cabo esto y consiste en trabajar directamente con la PNP”, remarcó.

Asimismo, reiteró que en su plan para la alcaldía, el empresario “no tiene nada de seguridad ciudadana”, mientras que en el suyo se aseguraba recuperarla a partir del sexto mes de gestión, para que, a fines del 2023, ” ya no sea un peligro salir a la calle”. No obstante, no descartó una reunión en su vivienda.

“El señor López Aliaga, en su plan de Gobierno, no tiene nada de seguridad ciudadana, lo que él tiene solo es poner rejas. Yo no tengo por qué ir a solucionarle el problema (…) que me busque en mi casa, que venga, le invitaré un par de vinos”, afirmó.

Urresti continuará con denuncia por difamación

Por otro lado, consultado por la denuncia de difamación contra su excontendor político, quien lo acusó de asesinar al periodista Hugo Bustíos y abusar sexualmente de una mujer campesina, aseveró que seguirá adelante con la misma, pues es un proceso que no puede detenerse.

“Es un proceso que no se puede detener, cuando uno hace una denuncia ante la Fiscalía o ante el juez, una vez que toman conocimiento del delito que se ha cometido, ya uno no puede ir y retirar, ya está en manos del juez, esta denuncia es el caso típico de difamación agravada”, reiteró.