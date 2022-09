Daniel Urresti sobre el debate electoral: “Se me ha querido destruir”

El candidato de Podemos Perú a la alcaldía de Lima, Daniel Urresti, denunció haber recibido un trato desigual en el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el último domingo, luego de la polémica por evadir la pregunta sobre su proceso penal pendiente.

“Ha habido una mala leche, se me ha querido destruir, es por eso que no contesté sobre el tema. No era el momento, estábamos en un debate con reglas, yo jamás he rehuido las preguntas y ustedes son testigos”, expresó el excongresista desde San Juan de Lurigancho.

Asimismo, en diálogo con Latina Noticias, esta vez sí respondió a los cuestionamientos sobre qué ocurriría con la Municipalidad de Lima si es que llega a ser elegido; pero es sentenciado por el caso del homicidio de periodista Hugo Bustíos, lo que le obligaría a dejar el cargo.

“Yo soy inocente, totalmente inocente, no tengo nada que ver con la muerte del señor Bustíos, no me puedo poner jamás en el hipotético caso en que me digan: ‘si a usted lo declaran, lo condenan por la muerte de Bustíos’, porque eso es imposible que pase”, refirió.

Respecto a la investigación por organización criminal contra José Luna Morales, su teniente alcalde, Urresti volvió a afirmar que el excongresista no tiene procesos pendientes. “Revisé personalmente que en la Fiscalía no tuviese abierta ninguna investigación, es una persona que está capacitada”, aseveró.

