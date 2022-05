Daniel Urresti denuncia a Rafael López Aliaga y solicita S/ 34 millones de reparación civil

El exministro del Interior, Daniel Urresti, entabló una denuncia contra el excandidato a la Presidencia, Rafael López Aliaga, por el presunto delito de difamación agravada. Mediante un pronunciamiento, Urresti indicó que ha solicitado una reparación civil de 34 millones de soles.

“Hace poco, me culpó de matar al periodista Hugo Bustío y de ultrajar a una mujer en Ayacucho. Totalmente falso. Le di un plazo de 24 horas para que pueda probar sus graves afirmaciones. No pudo probar nada porque soy inocente. No tengo ninguna sentencia condenatoria”, expresó el excongresista.

Urresti añadió que el dinero que pide a López Aliaga como reparación civil serían destinados “a las ollas comunes”. Cabe indicar que ambos personajes políticos se postulan como precandidatos a la alcaldía de Lima. Urresti va por el partido Podemos Perú, mientras que López Aliaga va por Renovación Popular.

En una reciente encuesta de CPI sobre las preferencias de los limeños de cara a las elecciones municipales, a realizarse en octubre del presente año, Urresti aparece en el primer lugar con 20.1%, seguido por el empresario, con 17.1%. Más atrás se encuentran George Forsyth, con 11.2%, y Álvaro Paz de la Barra, con 5.7%.