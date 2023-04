Daniel Urresti: buscan suspender sentencia de excongresista con recurso legal

Tras la sentencia de 12 años en contra de Daniel Urresti por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, su abogado anunció que presentará un recurso legal para suspender la prisión efectiva que la justicia impuso al excongresista.

En diálogo con Latina, Alexander Leiva afirmó que tienen la convicción absoluta de que Urresti “es totalmente inocente” y que se ha emitido “una sentencia injusta”. Por ello, se muestran optimistas de que esta se corregirá en el órgano superior.

“Vamos a hacer un pedido a la sala que emitió la sentencia de suspensión provisional de la ejecución de la pena. ¿Por qué? Porque él siempre se ha sometido a todas las reglas del proceso, ha acudido a todas las audiencias cada vez que ha sido citado”, manifestó.

Además, el abogado reclamó que la sentencia de la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora que se emitió este miércoles 12 de abril no se les ha notificado, lo que les impide presentar un recurso de nulidad para que Urresti recupere su libertad.

Leiva pidió que, en la sentencia, se haga una explicación sobre la supuesta participación de Urresti en el crimen. Asimismo, también descartó solicitar un cambio de penal. Cabe indicar que el exministro del interior deberá cumplir la condena de 12 años en el penal Castro Castro.

DANIEL URRESTI RESPONDE A LÓPEZ ALIAGA

Luego de la condena a Daniel Urresti, el alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, su principal contendiente en las elecciones de 2022, aseveró que le gustaría reunirse con el condenado exparlamentario porque tienen “un almuerzo pendiente”.

No obstante, el sentenciado exparlamentario no tomó a gusto las declaraciones del burgomaestre. “Recibo con asco y repudio las palabras de ‘solidaridad’ de López Aliaga. Este miserable ser no es mi amigo, nunca lo fue ni lo será”, sostuvo.