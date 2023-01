Corresponsal de Latina en Madre de Dios llega a Lima tras ser amenazado de muerte

El periodista Manuel Calloquispe, corresponsal de Latina en Madre de Dios, llegó a Lima la noche de este viernes para ponerse a buen recaudo, luego de denunciar que recibía amenazas de muerte por parte de mineros ilegales, solo por hacer su labor.

“Cuando salíamos, había un bloqueo que había que pasar, la Policía bajó y me reconocieron. Empezaron a atacar el carro de la Policía, estaban pendientes de donde estábamos nosotros”, refirió el comunicador sobre su intento de salir de la región.

A su llegada al Aeropuerto Jorge Chávez, Calloquispe afirmó sentirse reconfortado por llegar a Lima y salvaguardar su vida. No obstante, lamenta que la paralización en la región a causa de las protestas esté afectando a sus ciudadanos y su economía.

“La ciudad, en este momento, no está segura con todo lo que ha acontecido ayer, hoy y además los 24 días de bloqueo criminal que tiene la ciudad. No llega gas, alimentos, combustible, no hay vehículos. Parece una ciudad fantasma”, señaló.

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE RECIBE AMENAZAS

Manuel Calloquispe ha sido víctima de constantes amenazas por denunciar la minería ilegal en la región. Sin embargo, en esta ocasión, la intimidación ha sido mayor al cubrir las protestas y bloqueos que han cercado Puerto Maldonado.

Tanto Calloquispe, como su hijo, quien lo apoya como camarógrafo, deben cuidarse debido a la amenaza de estos violentos grupos. Mediante mensajes de WhatsApp y Facebook, los delincuentes aseguran que deben sacar de la región al periodista.

Mediante sus redes sociales, el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) se pronunció sobre estas amenazas, rechazando estos hechos y exigiendo protección para el comunicador con el fin de que pueda continuar con la cobertura de la crisis que se vive en esta región.