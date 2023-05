Consejo Empresarial Mexicano rechaza declaraciones de AMLO sobre cese de relaciones comerciales con Perú

El Consejo Empresarial Mexicano mostró su desacuerdo con el reciente anuncio del presidente de dicho país, Andrés Manuel López Obrador, quien dio a conocer su intención de cortar las relaciones comerciales y económicas con el Perú, mientras “no haya normalidad democrática”.

En diálogo con Buenas nuevas, malas nuevas, Juan Carlos Pérez Góngora, titular de este grupo, aseguró que AMLO se ha metido en un tema “que no le compete”, y añadió que el mandatario “se está excediendo de sus facultades”, pronunciándose en contra de lo dicho por él.

“Hay relaciones comerciales, o empresarios mexicanos que tienen inversiones en el Perú o viceversa, pueden ser no tan grandes; pero no se trata de eso, puede ser incluso un mediano empresario que tenga relaciones comerciales con un mediano empresario de Perú y el presidente de México no tiene por qué meterse en esa actividad comercial”, afirmó.

Luego de la conferencia de AMLO, Pérez sostuvo que su gremio manifestó públicamente su oposición a la decisión, invocando a que “se abstenga de emitir opiniones” en relaciones o actividades que no le competen a su Gobierno.

“En el consejo acabamos de aprobar un convenio de colaboración con la Cámara de Comercio México-Peruana, con el fin de intercambiar más información. Ahora, nos topamos con lo que dice el presidente, lo que queremos es que nuestros empresarios tengan una mayor actividad económica”, enfatizó.

¿QUÉ DIJO AMLO?

El último viernes, López Obrador volvió a referirse a la situación política del Perú y criticó -una vez más- a la presidenta Dina Boluarte. “Mientras no haya normalidad democrática en Perú no queremos relaciones económicas ni comerciales con ellos”, expresó.

Las palabras de AMLO se dieron un día después de que el Congreso peruano lo declarara “persona non grata”, debido a sus constantes críticas, así como su apoyo a Pedro Castillo. Además, reiteró que no le entregará a Boluarte la presidencia de la Alianza del Pacífico.