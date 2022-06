Consejo de la Prensa: Ley que penaliza filtrar información fiscal es “un atentado a la ciudadanía”

El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) se pronunció sobre la polémica iniciativa del Poder Ejecutivo que busca castigar con cárcel suspendida la filtración de información de casos del Ministerio Público y el Poder Judicial. Esta propuesta sería revisada en Consejo de Ministros en los próximos días.

Mediante un comunicado, el CPP indicó que ve esta iniciativa como “un atentado a la ciudadanía”, debido a que la privaría de informarse de investigaciones sobre presuntos casos de corrupción como los que se le siguen al presidente Pedro Castillo y exfuncionarios de su Gobierno.

“Este PL blinda a quienes hoy están involucrados en casos de corrupción, hechos que merecen ser de conocimiento de todos los peruanos. Implica, además, retomar una práctica fujimorista del Congreso disuelto, donde se promovió una ley similar”, indican.

El Consejo recordó que casos emblemáticos como Lava Jato y los altos mandos implicados no habrían podido salir a la luz de no ser por la actuación de la prensa. Por ello, rechazaron la medida e invocaron al Congreso de la República “a no sumarse al juego”.