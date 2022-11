Congreso: citarán a ministro de Defensa por tráfico de armas y municiones

La Comisión de Defensa del Congreso tiene previsto citar al ministro de Defensa, Daniel Barragán Coloma, para responder sobre el tráfico de armas del Estado peruano en Ecuador y Colombia. El último domingo, Punto Final reveló que bandas criminales en dichos países poseían un arsenal de armas y municiones hechas en el país.

La investigación reveló que la inteligencia ecuatoriana comunicó a su par en Perú que armas, explosivos y municiones de uso exclusivo de las fuerzas del orden se venden ilegalmente en ambos países. Por ello, el titular de dicho grupo de trabajo, Diego Bazán, anunció que se llamará a las más altas autoridades del sector.

“Vamos a hacer una sesión extraordinaria para convocar al ministro de Defensa, al comandante general y a los comandantes de los diferentes institutos armados y además al director de FAME“. Cabe indicar que las balas fabricadas en esta institución se decomisaron en el país norteño.

La Fábrica de Armas y Municiones no solo abastece al Ejército, sino también a la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional. Mediante un comunicado, la empresa estatal precisó que no producen ni venden explosivos; pero hicieron mención de la munición confiscada.

“Otra de las preguntas es qué acciones se tomaron al respecto. Sería increíble pensar de que en este tiempo, en que ya tenían conocimiento, no se haya iniciado el rastreo, no se haya tomado acciones para que este tema no se repita”, refirió el congresista de Avanza País.

¿CUANDO CITARÁN A LAS AUTORIDADES?

El parlamentario adelantó que también se citará al comandante general de la PNP, Raúl Alfaro, debido a la situación de vigilancia en la zona fronteriza en el norte. El reportaje reveló que el paso de las armas se da desde Zarumilla, en Tumbes; hacia Huaquillas, Ecuador.

“Vemos un real abandono por parte de la PNP. Dos o tres efectivos y en condiciones muy precarias, incapaces de poder controlar, entre otras cosas, la trata de personas, el tráfico de oro y el tráfico de municiones”. La comisión citará a las autoridades entre el 9 y 11 de noviembre.