Congresistas se pronuncian tras informe de CIDH sobre protestas contra el Gobierno

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó en su informe final que existieron graves violaciones a los derechos humanos por parte del Gobierno de Dina Boluarte en las protestas que se desarrollaron entre diciembre de 2022 y enero de 2023.

En ese sentido, parlamentarios de derecha mostraron su rechazo a las conclusiones que llegó la entidad. El congresista de Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga, calificó a la CIDH como una institución con un sesgo para la izquierda y recordó su posición respecto a los juicios a acusados de terrorismo.

“Son instituciones ideologizadas que tienen un sesgo para la izquierda y jamás van a poder darle siquiera el beneficio de la duda al Perú. Ya antes la corte obligó al Perú a realizar nuevos juicios cuando se había sentenciado a los terroristas con los jueces sin rostro”, mencionó.

En tanto, Alejandro Muñante, de Renovación Popular, aseveró que el informe fue “un pedido de parte” y coincidió con Aguinaga al llamarlo “sesgado”. Añadió que en el mismo no se ve que están protegiendo los derechos humanos.

“Uno no ve un informe que esté protegiendo los derechos humanos de las personas, sino no me explico dónde está el suboficial Soncco en ese informe, dónde están los militares ahogados. Ahí dice claramente que quienes han perpetrado estos asesinatos son agentes del Estado. No creo que al señor Soncco lo haya matado un militar”, expresó.

JORGE MONTOYA INSISTE EN RETIRO DEL PERÚ DE LA CIDH

Finalmente, el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, remarcó su posición a favor de que el Perú se retire de la CIDH y renuncie al Pacto de San José. Apuntó que el país debe “recuperar su autonomía jurisdiccional” y no someterse a entidades extranjeras.

“Tenemos que confiar en nuestra justicia y aprender a hacer dentro de nuestro país lo que queramos respetando la ley y hacer que el sistema legal funcione. El sistema de derechos humanos que tenemos es fuerte y funciona de manera normal si se le deja actuar”, sostuvo.