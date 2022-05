Congresistas de Perú Libre también se beneficiaron con entradas para el Perú vs. Paraguay

Según el informe de investigación emitido en Punto Final el último domingo, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) a través de su presidente, Rubén Trujillo, otorgó entradas de cortesía para el encuentro entre Perú vs. Paraguay el 29 de marzo a cuatro congresistas de Perú Libre.

En esa línea, según la lista de beneficiarios para asistir al evento, estas entradas habían sido concedidas al Ministerio de Educación, facilitándoles cinco palcos. Sin embargo, la unidad de investigación de Latina evidenció que en realidad uno de ellos fue ocupado por los legisladores Alex Paredes, Pasión Dávila, Segundo Quiroz y Germán Tacuri que, a su vez, acudieron con familiares y asesores.

“De repente alguien que recibe las entradas del Ministerio de Educación decidió darle a Perú Libre. Yo no sabría decirlo, yo no he visto a ningún congresista de Perú Libre”, señaló Trujillo al ser consultado sobre el hecho.

Por otro lado, el Minedu no fue la única institución favorecida. Al partido también asistieron María del Carmen Alva, presidenta del Congreso; Lady Camones, integrante de la Mesa Directiva del Parlamento y congresista de Alianza para el Progreso, quienes asistieron con familiares y amigos; entre otros.