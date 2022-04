Conferencia Episcopal rechaza insultos de Aníbal Torres a cardenal Pedro Barreto

La Conferencia Episcopal Peruana se pronunció luego de las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, contra el cardenal Pedro Barreto. El premier calificó de “miserable” al arzobispo de Huancayo e indicó que el Acuerdo Nacional “no resolverá nada”.

Como se recuerda, el cardenal Barreto indicó en Punto Final que el presidente Pedro Castillo estaba dispuesto a hacer un cambio de rumbo en su Gobierno, lo que implicaría cambiar a sus ministros. Además, también sugirió la convocatoria del Acuerdo Nacional.

“El cura que es autoridad en Huancayo, del que en este momento me olvidé su nombre. Tan miserable puede ser esta persona. Yo he conversado con él en días anteriores y él cree que uno es tonto, que no se da cuenta. Él está a favor de ese grupo de poder en el Perú. Jamás se pronuncia a favor de las grandes mayorías”, afirmó el premier.

Al respecto, la Conferencia citó dos artículos de la Constitución Política, en donde se menciona que “la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado”. Además, indicaron que “toda persona tiene derecho a la libertad de expresión”; sin embargo, no puede usarse para dañar la dignidad de una persona.

“La Conferencia Episcopal Peruana rechaza tajantemente los insultos vertidos por el Dr. Aníbal Torres contra el señor cardenal Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo”, finaliza el comunicado.