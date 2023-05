Comas: capturan a policía que cobraba coimas a comerciantes

La Policía detuvo a un agente de la misma institución, a quien los comerciantes de la cuarta zona de Collique, en el distrito de Comas, acusan de exigirles el pago de coimas a cambio de dejarlos trabajar y no intervenirlos.

Las presuntas víctimas del suboficial de tercera Jaime Ubillús Albuquerque señalaron que este los contactaba mediante llamadas. No contento con eso, también lo hacía mediante mensajes de WhatsApp, e incluso llegaba hasta sus casas.

“A mí me ha estado cobrando cuatro meses y lo peor es que yo soy mama soltera, tengo mis dos hijitos, y él (Ubillus) no me dejaba trabajar, lo veía en la puerta del colegio, de mi casa, no sabía qué hacer”, mencionó una de las afectadas.

La madre de familia mostró las pruebas de las conversaciones que mantenía con el suboficial en WhatsApp. En estas, se observa a Ubillús pidiéndole una parte del dinero acordado, y que realice este pago por intermedio de otra persona.

Frente a esta situación, los comerciantes denunciaron ante la Fiscalía Anticorrupción de Lima Norte, la misma que recabó pruebas junto con la Dirección Contra la Corrupción de la PNP. Así, se intervino al agente en pleno cobro de coima a uno de los agraviados.

ABOGADO DE SUBOFICIAL NIEGA VERSIÓN DE COMERCIANTES

Jorge Anco, abogado del suboficial detenido, precisó que su patrocinado le dio a conocer otra versión sobre lo ocurrido al momento de su captura, si bien uno de los comerciantes mencionó que Ubillús intentó deshacerse del dinero.

“En la tienda habrían dejado una revista con dinero, después de 40 minutos él ha salido. Lo que me menciona es que fue a la tienda a comprar su bebida, dice que se acerca a comprar, no toca la revista y se retira”, afirmó. Su defendido será denunciado por los presuntos delitos de cohecho y contra la administración pública.