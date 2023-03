Cinco personas desaparecidas en menos de una semana en Bagua Grande

Actualmente, se han registrado cinco personas desaparecidas en menos de semana en la provincia de Bagua Grande. La Policía del sector se encuentra en alerta, buscando cualquier rastro que pueda llevarlos a sus paraderos.

Son 4 adultos y un menor de edad los que se encuentran con paradero desconocido. En el caso de Gonzalo Romero y Larry Vargas, ellos habían sido contratados para transportar a tres pasajeros a Nueva Cajamarca. Las cámaras de seguridad de un grifo muestran sus últimas imágenes antes de desaparecer.

“La neblina nos ha traicionado, por eso no he podido llegar”, es el mensaje que habrían dejado, según una familiar. “Estoy cerquita, en una hora te llamo”, fue el último mensaje que recibió de él. “Llamamos a su celular y estaba apagado, de los dos“.

Vianca Pérez Quispe de 24 años, es una joven que también no han podido ubicar, luego de que saliera del negocio de su familia. En un video, se le ve esperando una mototaxi, donde el conductor tenía puesta una mochila al momento de llegar. “Hemos estado cerrando la puerta y ella me dijo que espere un momentito (…) tuve un mal presentimiento, fui a buscarla, pero ya no la encontré“. Señaló su madre.

Otro caso preocupante es la desaparición de una joven madre y su menor hijo de tres años, de quienes no hay rastro desde el 17 de febrero. Tatiana Parihuaman García y José Matías Ortiz se dirigían a un parque de la localidad, donde ya no se supo más de ellos. “Estoy preocupado por ellos. Dicen que agarraron una moto azul Honda que no tenía placa atrás“, declaró el esposo de la mujer, quien indicó que ella sufre de epilepsia.

Las autoridades se encuentran tras el rastro de estas personas, mientras que los familiares hacen todo lo posible para volver a ver a sus seres queridos.