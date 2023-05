Chancay: casas afectadas y pistas se hunden por trabajos del megapuerto

El hundimiento de un tramo de la Panamericana Norte, en Chancay, en la provincia de Huaral, causó preocupación y, a la vez, indignación en los vecinos de la zona de Peralvillo. Vehículos y viviendas se vieron afectados por esta situación.

La mañana de este martes 16 de mayo, los carros que circulaban por el kilómetro 80 de la mencionada vía se hundieron, al igual que los que se encontraban estacionados. Los habitantes de Peralvillo indicaron que el incidente se debe a las obras del megapuerto de Chancay.

En diálogo con Latina Noticias, los ciudadanos se mostraron consternados por la situación debido a la construcción de un túnel subterráneo, a cargo de la empresa Cosco Shipping Ports. Manifestaron que las vibraciones y explosiones correspondientes a los trabajos han afectado su bienestar.

“Todo Chancay se va a levantar para que la empresa no continúe más aquí, que se vaya a otro lado, ellos no nos van a sacar, esa es su intención. Vienen haciendo voladuras cerca de las viviendas y ahora miren esta tragedia, y nosotros ya no lo vamos a permitir”, expresó una vecina.

En ese sentido, la Municipalidad Distrital de Chancay también se pronunció y exigió la paralización de las obras hasta que se corrijan las fallas que causaron el hundimiento. Además, solicitaron la intervención inmediata del Ministerio de Transportes y a la Fiscalía.

EMPRESA ENCARGADA DE OBRAS SE PRONUNCIA

Mediante un comunicado, Cosco Shipping Ports indicó que, la mañana de este martes, ocurrió “un incidente de subsidencia” en el proceso de construcción del túnel portuario a la altura del kilómetro 80 de la Panamericana Norte, “sin ocasionar daños personales”.

“CSPCP lamenta profundamente los inconvenientes ocasionados a raíz del incidente asumiendo la responsabilidad de las acciones necesarias para reparar los daños, así como reforzar las medidas preventivas del proceso constructivo”, mencionaron.