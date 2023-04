César Acuña anunció expulsión de Rosío Torres de APP por caso #BorraChat

El líder de Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña, anunció la expulsión de la congresista Rosío Torres de las filas de su partido. Esto después de la revelación de Punto Final en la que señala que habría estado apropiándose indebidamente de parte del sueldo de sus trabajadores.

“Lo hecho por la congresista Rosío Torres es inaceptable. No he formado un partido político para que los congresistas hagan barbaridades. Debe ser expulsada del partido. Invoco a la Comisión de Ética a que no blinde a nadie y actúe firmemente”, dijo mediante su cuenta de Twitter.

César Acuña también mencionó: “Invoco a la Fiscalía a que actúe firmemente en el caso de Rosío Torres. La decisión del partido es expulsarla pues es inaceptable que un congresista recorte el sueldo de su personal. No he fundado un partido para que personas lo utilicen para servirse”.

Rosío Torres: congresista #BorraChat

Como se recuerda, Punto Final reveló que el sobrino de la congresista ha recibido varios depósitos de dinero por parte de los trabajadores de Rosío Torres. Este familiar es asiduo a su despacho parlamentario.

No solo eso, tras ser abordada por periodista de Latina, la legisladora no solo evitó responder a los cuestionamientos, sino que luego fue captada borrando las conversaciones de Whatsapp que mantuvo con su sobrino Juan Daniel Pérez Guerra.