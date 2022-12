Carlos ‘Tomate’ Barraza denuncia uso indebido de imágenes de su hija

El conductor y comediante Carlos Barraza, conocido popularmente como ‘Tomate’, denunció que personas inescrupulosas vienen compartiendo imágenes editadas de su hija con contenido sexual. El actor remarcó que estas se han difundido en grupos de Facebook y WhatsApp.

“Una persona de Trujillo me dijo que había una página, que se hace llamar La Beba Army, donde explícitamente están las fotos de mi hija y los videos”, manifestó el cantante, quien llegó hasta la sede de la Dirincri para entablar una denuncia y hallar a los responsables.

En diálogo con Latina, Barraza indicó que el aviso también llegó desde sus familiares, hecho que lo tomó por sorpresa. Por ello, se comunicó con la Policía Nacional y su división de Delitos de Alta Tecnología, con el fin de que se encuentre a los autores del hecho.

“La gente me comenzó a escribir, que cómo permito que mi hija haga estas cosas. Me sorprendí porque obviamente sabía que no era mi hija. Senté la denuncia y ahora lo que va a venir es esperar a que ellos hagan su trabajo y podamos dar con los culpables”, indicó.

CARLOS BARRAZA DENUNCIA AMENAZAS DE MUERTE

Asimismo, señaló que, tras hacerse pública la denuncia, empezó a recibir amenazas de muerte desde el último jueves. Precisó que los teléfonos desde donde le llegan los mensajes y llamadas están registrados en México, Ecuador y Estados Unidos.

“No contentos con eso, al ver que hago la denuncia pública, a partir de ayer (jueves) a las 10:30 de la noche, comienzo a recibir amenazas de muerte, no solo a mí, sino a mi familia. No al celular que manejamos en la orquesta, sino al personal”, añadió.

“Estas organizaciones son personajes que se autodenominan hackers, sicarios virtuales o asesinos a sueldo en forma física. Es complejo el tema; pero la Policía sabe cómo actuar en esos casos, la Unidad de Delitos de Alta Tecnología es severa”, refirió el cantante.