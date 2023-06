Señales de alerta: ¿cómo identificar si mi hijo sufre o comete bullying?

Los casos de acoso escolar en el Perú están en aumento. El bullying vuelve decir presente entre los menores de edad y, en muchos casos, el desenlace es fatídico. En esa línea, en Latina Noticias te contamos cómo puedes identificar si tu hijo está sufriendo o cometiendo hostigamiento en su colegio.

Casi 2.500 casos de bullying se registraron en el 2022, según el portal SíSeVe del Ministerio de Educación (Minedu). Además, la entidad reportó que hay aproximadamente 10 casos diarios de agresiones entre estudiantes.

Recientemente, fue noticia el caso de un adolescente que compartió en redes sociales la imagen de una pistola abastecida y una amenaza de muerte dirigida a profesores y compañeros del colegio Dora Mayer, en el Callao. El estudiante, según publicó en su perfil de Facebook, sería víctima de acoso escolar.

Por ello, Latina Noticias conversó con la psicóloga y psicoterapeuta, Melissa Vicente, quien sostuvo que los casos de bullying van en aumento. Ante este panorama, ¿cómo reconocer si mi hijo o hija está sufriendo o cometiendo hostigamiento en la escuela?

La especialista refirió que hay tres factores para identificar esta situación: primero es la frecuencia con la que ocurre el hecho; segundo, es la intención con la que se desarrolla la acción. Y, por último, la diferencia de poder que hay entre los involucrados.

“Si pasa una vez es un error, dos veces ya es una casualidad, pero ya tres veces estamos hablando de bullying”, dijo durante una transmisión en vivo vía YouTube de Latina.

En esa línea, Melissa Vicente precisó que lo primero que sale a relucir cuando un menor está pasando por esta situación de acoso es un cambio abismal en la conducta que tiene en casa y en la escuela.

En el colegio: lo más notorio es el cambio de notas, bajan totalmente. A nivel social, ya no interactúa con sus amigos.

En casa: ya no quiere hablar, se empieza a enfermar, no quiere ir al colegio, no quiere comer, tiene pesadillas, no puede dormir. Además, empieza a aislarse.

Por otro lado, ¿cómo evitar que mi hijo sea el hostigador? La terapeuta precisó que aquí radica la importancia de la comunicación. Desde muy pequeños es importante acompañar cada paso que den con una conversación.

“Hay que abrirnos con ellos, a que nos compartan su día a día, a preguntar cómo están en el colegio, quiénes son sus amigos. Porque aunque parezca que en casa está todo bien, en el colegio puede ser otra realidad”, acotó.

Finalmente, Melissa Vicente brindó algunos consejos para prevenir casos de bullying: