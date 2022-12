Betssy Chávez: testigos de investigación contra premier no acuden a diligencia

Los investigados y testigos de la indagación preliminar contra la presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, no acudieron a rendir su manifestación ante el Ministerio Público. A la premier se le investiga por los presuntos delitos de negociación incompatible y tráfico de influencias.

Según la tesis fiscal, allegados de Chávez, familiares de quien sería su pareja, Abel Sotelo, consiguieron puestos en el Estado. Cuando se desempeñaba como ministra de Trabajo, el padre de Abel Sotelo, Antonio Sotelo, fue nombrado con representante ante el Consejo Nacional de Senati.

Asimismo, también habría contratado a Marco y Flor Sotelo, hermanos de su supuesta pareja, como asistentes en su despacho del Congreso. El primero fue contratado en octubre de 2021 y se mantuvo en el cargo hasta marzo del presente año.

Ante ello, la mañana del viernes, el despacho de la fiscal de la Nación aguardó por el testimonio de Abel Sotelo Calderón, tío del amigo de Chávez; no obstante, este no asistió. Al respecto, la jefa del gabinete se pronunció sobre las investigaciones el último jueves.

“Hay una investigación a la que yo me allano, porque soy respetuosa de las instituciones. Sobre lo que yo pueda decir o no de una persona, me parece una falacia, no corresponde y sería una falta de respeto en este espacio para todos los ciudadanos y ciudadanas del país”, indicó.

BETSSY CHÁVEZ NO SE PRESENTÓ A CITACIÓN

El Ministerio Público citó a la presidenta del Consejo de Ministros para que brinde su declaración el viernes 25 de noviembre; no obstante, no asistió. De acuerdo a fuentes de la Fiscalía, tampoco solicitó reprogramar el interrogatorio.

Cabe indicar que el Ministerio Público ha citado para este lunes 5 de diciembre al Abel Sotelo Villa, a su padre y a su hermano. La entidad insistirá con la declaración por parte de los implicados antes de programar una nueva citación para la premier.