Betssy Chávez niega haber conocido el contenido del mensaje golpista de Pedro Castillo

La exjefa del gabinete, Betssy Chávez, aseguró en exclusiva para Latina Noticias que desconocía el contenido del mensaje presidencial que ofreció el expresidente Pedro Castillo el último miércoles 7 de diciembre, con el que intentó dar un golpe de Estado.

Sobre su participación en aquella jornada, la congresista no negó su presencia en Palacio de Gobierno, tal y como se observa en un video difundido en los últimos días, los cuales muestran los minutos previos al pronunciamiento de Castillo.

“En ningún momento he negado que he estado en ese día. Nunca, jamás lo he negado, no hay coordinaciones previas (…) No conocía el contenido del mensaje presidencial, me reafirmo, el presidente lo ha dicho en ese medio español”, sostuvo.

Chávez aseveró que el exmandatario solicitó la presencia del equipo de prensa del canal del Estado para emitir el mensaje, a lo que ella personalmente los hizo ingresar a las instalaciones de la Casa de Gobierno y realizar las coordinaciones respectivas.

NO SOLICITÓ SUSPENDER SU SEGURIDAD

En otro momento, la parlamentaria negó haber solicitado suspender la seguridad personal que se le asigna como funcionaria, como lo afirmó el ministro del Interior, Vicente Romero. Afirmó que el titular del Mininter está usando su nombre como “cortina de humo”.

“Si el ministro del Interior, para tratar de ocultar todas las muertes que hay en el país, de la persecución política que hay, está utilizando mi nombre como cortina de humo, por lo menos que presente algún documento. Sigo contando con mi seguridad del Estado”, refirió.

Frente a las investigaciones pendientes en su contra y la solicitud de la Comisión Permanente del Legislativo al Poder Judicial para impedir su salida del país, además de la alerta migratoria emitida, Chávez Chino aseveró que es falso que intente fugarse.