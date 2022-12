Benji Espinoza sobre declaraciones de José Fernández: “Sigue faltando la prueba”

Benji Espinoza, abogado del presidente Pedro Castillo, exhortó al exjefe de la Dirección de Inteligencia, José Fernández Latorre, a demostrar con pruebas sus recientes declaraciones, las cuales involucrarían al mandatario y su entorno con actos de corrupción.

El defensor legal del jefe de Estado afirmó que, pese a las revelaciones de Fernández Latorre, aún no se prueba que Castillo haya incurrido en actos ilegales. Recordó también que los empresarios Karelim López y Zamir Villaverde realizaron acusaciones similares sin sustento.

“Da esas declaraciones en su contra, pero esas declaraciones no van acompañadas de lo más importante, sigue faltando lo más importante: la prueba que transforme el dicho en hecho. Uno puede decir muchas cosas, el tema es que se pueda probar”, expresó Espinoza.

“Él ha dicho ‘yo le informaba, yo le daba esa info’, no ha dicho ‘yo soy testigo de que el presidente haya robado’, no ha dicho que el presidente se haya apropiado de los recursos públicos, eso no lo ha dicho”, añadió el abogado desde los exteriores de Palacio de Gobierno.

Finalmente, Benji Espinoza remarcó que aún no está decidido si el presidente Pedro Castillo acudirá a la sesión del Pleno de este miércoles 7 de diciembre, en donde se debatirá y votará su vacancia. Asimismo, reveló que José Palomino Manchego ejercerá su defensa.

¿QUÉ DICEN LOS AUDIOS ENTRE FERNÁNDEZ Y BEDER CAMACHO?

El exjefe de la DINI, José Fernández Latorre, reveló una serie de acusaciones contra el presidente Pedro Castillo. Dentro de las confesiones que divulgó, se halla el supuesto encubrimiento del presidente Pedro Castillo en la fuga de Fray Vásquez y de Juan Silva.

En otro momento, el exfuncionario sostuvo que el sobrino de la primera dama, Rubdel Oblitas, le exigió dinero para evitar la emisión de un reportaje que involucraría a la familia presidencial. Adicionalmente, le pidió medio millón de dólares para la contratación de un asesor de inteligencia ruso.