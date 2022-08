Beder Camacho niega ser colaborador eficaz

El subsecretario de Palacio de Gobierno, Beder Camacho, negó haberse convertido en colaborador eficaz luego de que se abriera una investigación fiscal en su contra.

“Es totalmente falso que me haya acogido a la colaboración eficaz. No he cometido ningún delito. El señor Presidente en ningún momento me ha ordenado nada en contra para eso. Mañana a las 9:30 am iré a la Fiscalía para dar mis declaraciones y decir mi verdad”, remarcó.

De esta forma, Beder Camacho desmintió los rumores que indicaban que se había acogido a la colaboración eficaz y que sus declaraciones estuvieran comprometiendo la situación del presidente Pedro Castillo.

Beder Camacho sobre Fiscal de la Nación

Interrogado sobre si ha tratado de denigrar la figura de la Fiscal de la Nación con información falsa que llegó a las redacciones de distintos medios de comunicación, él optó por no dar una respuesta puntual y señaló que dará sus descargos en la sede del Ministerio Público.

Asimismo, anunció que este jueves, además de asistir a la Fiscalía, también dará una conferencia de prensa.