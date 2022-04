Audios y conversaciones demostrarían que Sebastián Palacín cometió abuso sexual

El portal de noticias Dilo Fuerte informó a través de su cuenta de Instagram que tomó la denuncia de una ciudadana, que optó por mantener su identidad en el anonimato, donde manifiesta que lo dicho por Sebastián Palacín, presunto agresor sexual, en un video subido a su cuenta de TikTok es cierto y no se trataría de un “experimento social” como así lo afirmó.

La denunciante asegura que ella, junto a su amiga, a la que denominaron de forma ficticia “María”, conocieron a Palacín y al amigo de este, André Giannini, en la discoteca IN de Punta Hermosa el 2 de abril.

La semana siguiente, el 9 de abril, María volvería a dicho recinto encontrándose con Sebastián Palacín y, según la víctima, es cuando se habría cometido el hecho. El mismo que María le contó a la denunciante, precisando que se dio cuenta de que el hijo del presidente de Indecopi, sin consultárselo y ella sin consentirlo, tuvo relaciones sexuales con ella, produciéndose así una violación sexual.

En esa línea, la informante indicó que el joven se contactó con ella para salir, pero al verse enterada de lo sucedido, le respondió que no podía y que estaba decepcionada. “No ha pasado nada. Yo no hablo de mi intimidad. Y qué pena que ‘María’, te cuente porque todo quedó entre los cuatro”, contestó Palacín.

Dilo Fuerte recibió audios y conversaciones donde el presunto atacante admite haber tenido relaciones sexuales con la agraviada. “Tengo las conversaciones con las dos víctimas. No puedo afirmar exactamente el orden de las cosas porque no estuve en la escena y las autoridades se encargarán de investigar, pero quiero que se sepa que no es mentira”, puntualizó la fuente.

Denuncia casos de violencia llamando a la Línea 100

La Línea 100 es un servicio telefónico gratuito integrado por profesionales en derecho, psicología y trabajo social que brindan información, orientación, consejería y soporte emocional a las víctimas de violencia o testigos de un hecho.

Ante un caso de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, los/las especialistas coordinan la intervención urgente de la Policía Nacional del Perú. La atención es de lunes a domingo (incluidos feriados), durante las 24 horas del día desde un teléfono fijo, público o celular.