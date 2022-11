Así fue la movilización para conmemorar fallecimiento de Inti Sotelo y Bryan Pintado

Colectivos y familiares de Inti Sotelo y Bryan Pintado se movilizaron pacíficamente para conmemorar los dos años del fallecimiento de ambos jóvenes durante las protestas contra Manuel Merino de Lama. Las marchas obligaron al entonces jefe de Estado a presentar su renuncia al cargo.

“Que no se olvide lo que ha pasado hace dos años, porque han asesinado a mi hermano, a Bryan, dejaron decenas de heridos hasta hoy y no son los únicos, son 166 personas asesinadas en protesta y mi hermano no va a ser una estadística para nada”, aseveró Killa Sotelo, hermana de Inti.

Los deudos de Inti Sotelo se pronunciaron en contra del archivamiento del caso en el Congreso de la República. Ellos aseguran que se omitieron pruebas que responsabilizarían a policías y funcionarios del Gobierno. El padre de Inti se reafirmó en que la muerte de su hijo se dio por la represión policial.

“A Merino, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales lo ha blindado. Justicia porque son dos años que han pasado, el Congreso ha archivado y el Poder Judicial espero que se pronuncie a favor porque no queremos que sucedan más problemas”, indicó Salvador Sotelo.

La Coordinadora 14N señaló que varias organizaciones de derechos humanos brindan apoyo legal a las familias de los fallecidos. Ellos reiteraron su intención de acudir a instancias internacionales para conseguir justicia y determinar a los responsables.

CONGRESO ARCHIVÓ ACUSACIÓN

En junio de 2022, el Parlamento archivó la denuncia contra Merino de Lama y otros dos ministros de su gabinete, la cual los sindicaba como responsables de la muerte de ambos jóvenes. El informe del congresista Alejandro Cavero que recomendaba no admitir la denuncia se aprobó en la Comisión Permanente.

Esta decisión causó un amplio repudio por parte de organizaciones civiles nacionales e internacionales. Ellos consideraron que el informe del legislador de Avanza País “blindó” al exmandatario, a Ántero Florez-Aráoz y a Gastón Rodríguez.