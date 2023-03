Aprueban interpelar a ministro del Interior por intervención policial en San Marcos

El Pleno del Congreso aprobó este viernes dos mociones que proponían interpelar al ministro del Interior, Vicente Romero, por la intervención de la Policía Nacional en el campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos el pasado sábado 21 de enero.

Perú Libre presentó la primera moción contra el titular del Mininter. Flavio Cruz se encargó de la sustentación, en donde señaló que Romero debe responder por los excesos que se cometieron durante el operativo en donde se detuvo a ciudadanos de regiones.

“Se debe esclarecer por qué se actuó de ese modo, si estuvieron dentro del marco de la legalidad o hubo excesos”, precisó el parlamentario. Esta moción, que cuenta con un pliego de 36 preguntas, alcanzó 47 votos a favor, 37 en contra y 11 abstenciones.

La segunda moción fue presentada por bancadas de izquierda y consiguió el apoyo de 47 congresistas, mientras que 37 votaron en contra. Asimismo, hubo 11 abstenciones. Katy Ugarte, quien recientemente renunció al Bloque Magisterial, tomó la palabra.

En su sustentación, la exministra de la Mujer enfatizó que la presencia de Romero ante la representación nacional servirá para que se determine si existió abuso de autoridad y un uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas del orden en aquel suceso.

VICENTE ROMERO: “ES MI OBLIGACIÓN IR”

Consultado sobre las mociones aprobadas en su contra, el ministro del Interior aseguró que acudirá al Legislativo “porque es su obligación”. Además, resaltó que aceptó encabezar la cartera durante un momento difícil, refiriéndose al periodo de las manifestaciones contra Dina Boluarte.

“Si me tienen que censurar, bueno, lo he hecho con el mejor afán de servir a mi país, por eso acepté esta cartera en un momento tan difícil en el que el país está. ¿Qué persona puede asumir un cargo tan duro y tan difícil en un momento complicadísimo? Pero lo he hecho por amor al país“, indicó.