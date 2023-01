ANP denuncia que fotoperiodista fue agredido y amenazado por la Policía

La Asociación Nacional de Periodistas de Perú (ANP) denunció que el fotoperiodista Aldair Mejía fue víctima de agresión por parte de efectivos policiales, durante las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte en Puno este sábado 7 de enero.

La ANP mencionó que los agentes agredieron a Mejía, reportero gráfico de EFE, en el Aeropuerto de Juliaca, cuando se encontraba cubriendo las violentas manifestaciones en este lugar. Incluso, habría recibido amenazas por parte de las fuerzas del orden.

Precisamente, la Asociación de Fotoperiodistas de Perú (AFPP) reveló que uno de los efectivos se acercó a Mejía y le dijo: “Sal de aquí, sino te vuelo la cabeza y vas a morir”. El mismo agente habría intentado arrebatarle su cámara y romper su credencial.

El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) replicó esta información y detalló lo que Mejía le mencionó a los agentes. “Dos policías me detuvieron de la nada y yo intenté registrarme, pero me empujaron y yo les dije ‘soy prensa, soy prensa’. Les mostré mi credencial para que me creyeran”, expresó al diario La República.

“IPYS exige inmediata identificación de los agentes policiales involucrados en este grave atentado contra la libertad de prensa y el derecho a informar, y reclama sanción para los que resulten responsables”, señaló la institución en un comunicado.

HIEREN CON PROYECTIL A FOTOPERIODISTA

Minutos más tarde, se informó que Aldair Mejía fue alcanzado por un proyectil que lo hirió en la pierna derecha. Por ello, transeúntes lo auxiliaron tras caer al suelo. La ANP también reclamó por la identificación de los responsables del ataque.

“Fotoperiodista Aldair Mejía acaba de ser impactado por un proyectil en la pierna durante cobertura de protestas en Juliaca. Exigimos a las autoridades correspondientes identificar y sancionar a responsables”, mencionaron en el pronunciamiento.