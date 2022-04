Aníbal Torres se disculpó por comentarios sobre labor de la PNP en protestas

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, pidió disculpas por sus recientes declaraciones sobre la actuación de la Policía Nacional durante las recientes protestas. El jefe de gabinete manifestó que la preparación de la PNP era “deficiente”.

“En nuestra PNP no existe el número suficiente y, de otro lado, su preparación es deficiente. También se ha visto por los medios que siete policías no pueden detener a una persona”, expresó Torres el último miércoles en diálogo con Blu Radio Colombia.

Sin embargo, este jueves, durante el Consejo de Ministros descentralizado que se realiza en Huancayo, el premier lamentó estas declaraciones y, por el contrario, precisó que la Policía estaba haciendo esfuerzos por controlar a los manifestantes.

“Pido disculpas a todo el Perú por frases y palabras que, en el calor de la presión se pueden decir (…) Cuando no pueden paralizar los saqueos, cuando se baja a los pasajeros de los buses, ver que seis o siete policías no pueden detener a un vándalo, desesperado por esa presión, dije que la policía no era eficiente, pido disculpas por eso”, manifestó.