Aníbal Torres responde al JEE de Lima Centro: “He citado hechos objetivos”

Aníbal Torres, presidente del Consejo de Ministros, dio sus descargos ante el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro tras el proceso iniciado en su contra por presuntamente infringir el principio de neutralidad. La trasgresión se habría dado contra el líder de Alianza para el Progreso, César Acuña.

En su oficio dirigido a la entidad, presentado este sábado 10 de septiembre, Torres Vásquez cuestionó el informe del JEE Lima Centro y negó haber perjudicado a algún partido político. Añadió que en la conferencia del 4 de septiembre, al presentar los audios de Acuña y Lady Camones, solo citó hechos objetivos.

“¿Qué acto he practicado que ha favorecido o perjudicado a algún partido o candidato? Lo que he hecho, como ya lo he mencionado líneas arriba, es citar hechos objetivos, que eran ya de público conocimiento con anterioridad a mis declaraciones”, indicó el jefe de gabinete.

Además, reiteró que no tuvo intervención en ningún procedimiento que busque favorecer o perjudicar a nadie en particular y solo manifestó su preocupación “para velar por un interés público”. Asimismo, afirmó que su pronunciamiento hubiese sido el mismo independientemente de quién haya protagonizado las grabaciones.

“Si acogen las conclusiones y recomendaciones de dicho informe, entonces el mensaje que darán a los servidores públicos será: ‘No denuncies actos que contravengan la neutralidad porque te sancionaré por incumplimiento al deber de neutralidad‘. Un despropósito”, aseveró.

JEE podría sancionar a Aníbal Torres

El proceso iniciado contra Aníbal Torres se debe a la conferencia de prensa que brindó el 4 de septiembre, en donde reprodujo los audios donde César Acuña, líder de APP, coordina con Lady Camones, entonces presidenta del Congreso, para poner en debate una ley que beneficiaría su candidatura al GORE La Libertad.

“Ha violado claramente el artículo 31 de la Constitución que establece el principio de neutralidad política. Los funcionarios públicos no pueden entrometerse en el proceso electoral a favor o en contra de determinado candidato”, explicó Alejandro Rospigliosi, especialista en derecho electoral.