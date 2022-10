Aníbal Torres en cierre de Perumin: “Sus inversiones en Perú están seguras”

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, clausuró la convención minera Perumin 35, con un mensaje dirigido a la inversión, asegurando que, desde el Gobierno de Pedro Castillo, se realizarán esfuerzos para facilitar las actividades de exploración.

“Que los inversionistas nacionales y extranjeros tengan la plena seguridad de que sus inversiones en el Perú están seguras. Confíen en el Perú”, manifestó el titular de la PCM en el cuarto día del evento, que se llevó a cabo en la región Arequipa.

Además, el premier aseveró que el actual Gobierno practica la economía social de mercado y destacó que el crecimiento económico del país se ha apoyado históricamente en la minería. En cifras, Torres remarcó que esta aportó en los últimos 10 años el 10% del PBI y el 60% de las exportaciones.

“Los impuestos no le pertenecen al que produce la renta, le pertenece al Estado, o sea, a todos los peruanos. Con esos recursos se van a satisfacer las necesidades no atendidas no por décadas, sino por siglos, de los más vulnerables”, expresó.

Ante los presentes, Torres reconoció el significativo nivel de conflictividad social en las zonas de actividad minera, lo que ha causado un impacto negativo económico. Precisó que los conflictos sociales costaron cerca de 2.3% de crecimiento en el sector metálico, más de 20 mil millones de soles.

Aníbal Torres: “Si el pueblo puso a Pedro Castillo, es para cinco años”

Aníbal Torres, jefe del gabinete ministerial, exhortó a la población a hacer respetar la voluntad popular demostrada en los comicios de 2021 y dejar de buscar la vacancia contra el presidente Pedro Castillo. Asimismo, se refirió a su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

“Estamos obligados a defender la voluntad popular. Si la voluntad popular puso en el gobierno a Pedro Castillo, es por cinco años, no para que, desde el primer dia en que jura, ya se esté buscando la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral”, manifestó el titular de la PCM.