AMLO llama “espurio” a Gobierno de Boluarte y se niega a entregar presidencia de Alianza del Pacífico

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se mostró enérgicamente en contra de entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico a Perú. Asimismo, calificó al actual Gobierno de Dina Boluarte como “espurio”.

Así, el mandatario volvió a criticar a la gestión de la presidenta peruana y volvió a remarcar que la destitución de Pedro Castillo fue un golpe de Estado. Respecto a la presidencia de la alianza regional, la dejó en manos del Grupo de Río.

“Si ellos (Grupo de Río) dicen: ‘Entreguen la presidencia’, pues lo hacemos; pero sí voy a hacer la consulta, porque además yo no quiero legitimar un golpe de Estado, no lo podemos hacer, eso es contrario a las libertades, a los derechos humanos y es antidemocrático, con nosotros no cuenten en eso”, sostuvo.

En conferencia de prensa, AMLO apuntó que siempre tuvo la voluntad de entregar la posta a Perú, como corresponde. No obstante, los presuntos intentos se vieron frustrados ante lo que llamó “un golpe de Estado técnico”.

“Estamos buscando la manera de entregar la presidencia que corresponde a Perú; pero cuando se iba a llevar a cabo, no le permitieron al presidente a salir. Luego, íbamos a ir a visitar y lo detuvieron, por esto es que yo considero fue un golpe de estado técnico”, precisó.

AMLO CRITICÓ A LA PRENSA PERUANA

El jefe de Estado mexicano también tuvo duras palabras para referirse al trabajo de la prensa peruana. Aseguró que los medios “tocan al son que les marca la oligarquía y grupos de interés”, por lo que deciden “qué es nota y qué no es”.

Estas declaraciones se dieron luego de las acusaciones en su contra por su presunta “injerencia” en asuntos peruanos. Cabe indicar que fue la propia Dina Boluarte quien lo instó a entregarle la jefatura de la Alianza del Pacífico.