Alejandro Muñante denuncia amenazas de muerte por parte del ‘Tren de Aragua’

El congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, dio a conocer este viernes que recibe amenazas de muerte por parte de la mafia del ‘Tren de Aragua’. El parlamentario recibió una llamada telefónica del presunto extorsionador cuando se encontraba brindando declaraciones a los medios.

“Somos una mafia organizada aliada con el Gobierno, es una organización muy reconocida acá en Perú como el ‘Tren de Aragua’ de Venezuela (…) Hay personas que por ti hablaron, que nosotros le brindamos protección a ellos”, manifestó el desconocido.

Muñante, tercer vicepresidente de la Mesa Directiva, contestó la llamada durante la sesión de la Comisión de Constitución. Por ello, salió hasta el hall de los Pasos Perdidos para que la prensa dé cuenta de la conversación.

En el diálogo, el delincuente afirma que el “trabajo” contra la familia de Muñante se iba a dar a las 10:00 p. m. de este viernes. Asimismo, le indicaron que debía recibir un sobre de manos de una mujer, identificada como Roxana Carolina Herrera.

“Ellos me ofrecen una especie de tregua; pero ellos quieren que les pague para que me cuiden. Son este tipo de cupos por dar seguridad, ahí lo he podido evidenciar. Lo que quiero es que se pueda escuchar”, precisó Muñante.

ALEJANDRO MUÑANTE: “ES LA PRIMERA LLAMADA QUE RECIBO”

El congresista indicó que es la primera vez que recibe este tipo de llamadas extorsivas, donde le piden dinero para darle “seguridad”. Asimismo, aseveró que esta se debería a que se está discutiendo una ley de suspensión contra el presidente Pedro Castillo.

“Me han visto muy firme en mi posición contra el Gobierno de turno, parece ser que esto está preparado, ya se estan avisando entre ellos (…) Invoco a las autoridades a que puedan plantear una buena seguridad hacia mí, a mi familia. Vamos a denunciar este hecho y pedir la seguridad correspondiente”, refirió.