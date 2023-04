Abren investigación contra Heidy Juárez por presunto recorte de sueldos a sus empleados

El Ministerio Público anunció este viernes 11 de abril que ha abierto una investigación contra la congresista de Podemos Perú, Heidy Juárez, a quien se acusa de recortar el sueldo de trabajadores de su despacho para su propio beneficio.

“Fiscalía de la Nación abrió investigación preliminar contra la congresista Heidy Lisbeth Juárez Calle, como presunta autora del delito de concusión, por los supuestos cobros irregulares que habría realizado a los trabajadores de su despacho”, indicaron en su cuenta de Twitter.

La Fiscalía precisó que las indagaciones también alcanzan a Miguel Ángel Chafloque Domínguez, principal asesor de la legisladora y quien, según la denuncia, era la persona encargada de recibir los miles de soles por parte de los empleados.

Según reveló ‘Hildebrandt en sus trece’, uno de los asesores de Juárez afirmó que se entregaban montos de hasta 1.000 soles cada mes. Además, otro extrabajador señaló que también se depositaba dinero para “labores sociales”.

Este es el quinto caso de recortes de sueldo por parte de parlamentarios a sus trabajadores durante el actual periodo. Rosío Torres, Katy Ugarte, Magaly Ruíz y María Cordero Jon-Tay también son investigadas por el mismo delito.

HEIDY JUÁREZ RESPONDE

Luego de conocerse la decisión de la Fiscalía, Heidy Juárez utilizó su cuenta de Twitter para pronunciarse acerca de esta decisión. La exministra de la Mujer sostuvo que colaborará con las investigaciones.

“Como lo he venido haciendo, me allano a todas las investigaciones, no tengo nada que ocultar, ni nada que temer, demostraré que jamás he cometido hechos irregulares faltando a mi ética profesional”, indicó.